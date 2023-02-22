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خلف: كتُب ميقاتي ومولوي "انتهاك صارخ" لفصل السلطات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2023 11:11 مساءً
ملحم خلف

ملحم خلف

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غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“إنّ الكُتب المرسلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تحت حجة “الحفاظ على حسن سير العدالة”، هي ضرب لمسارات العدالة وإنتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات وتدخل مرفوض بالقضاء”.

خلف أضاف: “كنّا نتمنى أن تَظهَر نفس هذه الحماسة المُفرِطة، مِن حرص على سير العدالة، في قضية تفجير المرفأ”. وتابع: “‏إتركوا القضاء وشأنه”.

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