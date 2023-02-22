خلف: كتُب ميقاتي ومولوي "انتهاك صارخ" لفصل السلطات

غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“إنّ الكُتب المرسلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تحت حجة “الحفاظ على حسن سير العدالة”، هي ضرب لمسارات العدالة وإنتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات وتدخل مرفوض بالقضاء”.

خلف أضاف: “كنّا نتمنى أن تَظهَر نفس هذه الحماسة المُفرِطة، مِن حرص على سير العدالة، في قضية تفجير المرفأ”. وتابع: “‏إتركوا القضاء وشأنه”.

إنّ الكُتب المرسلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تحت حجة "الحفاظ على حسن سير العدالة"، هي ضرب لمسارات العدالة وإنتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات وتدخل مرفوض بالقضاء! كنّا نتمنى أن تَظهَر نفس هذه الحماسة المُفرِطة "مِن حرص على سير العدالة" في قضية تفجير المرفأ!

إتركوا القضاء وشأنه! pic.twitter.com/n5txqTms3j — Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) February 22, 2023