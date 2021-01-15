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خلف كلّف محامين متابعة قضية الصحافي مرتضى

15 - يناير - 2021
ملحم خلف

ملحم خلف

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كلّف نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، سنداً الى أحكام المادتين 60 و66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، المحامين: أنطوان الحويس، عليا معلم ومازن حطيط، متابعة قضية الصحافي رضوان نزار مرتضى، وتأمين حق الدفاع له والمرافعة والمدافعة عنه وتمثيله أمام أي هيئة قضائية أو أي مرجع من أي نوع كان، بكافة مراحل القضية ودرجاتها.

توازياً، أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد أن حرية الإعلام عين وكرامة الجيش عين. وأضافت: “المكان الطبيعي ليمثُل أمامه الإعلامي والصحافي هو محكمة المطبوعات”.

وكانت قد أكدت نقابة المحررين الحرص الكامل على كرامة الجيش اللبناني ودوره الوطني في هذه الظروف الصعبة، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والاعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل.

كما أكدت النقابة موقفها الثابت والدائم الذي سبق واتخذته في جميع الاستحقاقات المشابهة، على أن الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات.
وأملت من قيادة الجيش احترام قرار النقابة، واعتماده في أي مراجعة قضائية تخصها مع رجال الاعلام، خصوصًا أن الزميل مرتضى أعلن استعداده للمثول أمام القضاء في حال الادعاء عليه.

يذكر أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر مرتضى أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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