خلف: لانتخاب رئيس وتأليف حكومة إنقاذية تُعالج الأزمات المتراكمة

أشار النائب ملحم خلف إلى أنّه في اليوم 295 على تواجده داخل المجلس النيابي، يُعبّر عن هذا الموقف فيما تحلق الطائرات المعادية الآن فوق أرضنا وفوق العاصمة، وشعبنا قلق على يومياته وأهلنا يدفعون دمًا نتيجة انتهاكات العدو الإسرائيلي، كأننا هنا في عالم آخر، عالم غير مسؤول وغير متحسس للخطر الداهم على الوطن والمصير وعلى شعبنا وأهلنا.

أضاف: “مرة جديدة ألجأ إلى وجداننا جميعًا، نحن الـ128 نائبًا، فعند الخطر الكبير نلجأ إلى بعضنا، ولكننا عكس ذلك نبعد عن بعضنا ونقصي بعضنا وكأننا غرباء. إن الدم الذي سال في عيترون ينادينا ويصرخ بوجه انقساماتنا، يطالبنا بتحصين الجهة الداخلية ويفرض علينا التضامن الوطني وإنفاذ مسؤولياتنا بالامتثال إلى أحكام الدستور من أجل انتظام الحياة العامة في البلد”.

وتابع: “إنها ساعة الحقيقة، وأحكام المادة 74 من الدستور تستغيث وتطالبنا نحن النواب بانتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، ليتبعه تكليف ثم تأليف لحكومة إنقاذية تسمح بمعالجة هذه الأزمات التي تتراكم يوميًا في الوطن والتي تتعقد”.

وختم: “لا للفراغ في المؤسسات، لا للفراغ في سدة الرئاسة، لننتخب رئيسًا للجمهورية فنتجنب الأصعب”.