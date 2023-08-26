السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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خلف: لبنان يخسر الدولة.. و"عيب علينا" استجداء الخارج

منذ 4 دقائق
ملحم خلف

ملحم خلف

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اعتبر النائب ملحم خلف أنّنا في زمن الانحطاط حيث تسقط سيادة القانون وتتحوّل القوانين إلى وجهة نظر، وحيث لبنان يخسر الدولة ويتحوّل إلى دولة بوليسية.

وقال عبر “صوت لبنان”: “عيب علينا استجداء الخارج ليقول لنا ما مسؤوليتنا، وهل من المنطقي أن نقوم بنقاش حول استحقاق دستوري”؟

خلف اعتبر أن لا نية بتطبيق الدستور، ورأى أن خريطة الطريق واضحة وهي أن نذهب وننتخب رئيسًا حكمًا وحكومة انتقالية مع صلاحيات استثنائية، مؤكدًا أننا بحاجة إلى القليل من السلطة والكثير من الدولة.

وعن اعتصامه المستمر في مجلس النواب، قال خلف: “من يملك القضية لا يُحصي الأيام، ويجب التركيز على الناس واحتياجاتهم”.

 

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