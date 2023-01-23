خلف لصوت بيروت انترناشونال: باقون في المجلس الى حين فتح دورات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية

في خطوة غير مسبوقة في لبنان يعتصم النائبان ملحم خلف و نجاة صليبا في مجلس النواب منذ الخميس الماضي بعد فشل الجلسة الـ11 لانتخاب رئيس الجمهورية ويأتي هذا التحرك كتعبير عن الامتعاض لما وصلت اليه الامور وللمطالبة بإبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة الى حين انتاج رئيس لأن البلد لم يعد يحتمل كما قال النائب التغييري ملحم خلف في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال الذي حذر من اننا اصبحنا في موقع خطر سقوط الديمقراطية والذهاب الى الديكتاتوريات الطائفية والمذهبية والزبائنية والمحاصصات، مشيراً الى ان ليس لدينا حكومة و لا رئيس جمهورية و مجلس النواب عاجز عن انتخاب الرئيس والبلد بأمس الحاجة الى انتظام العمل المؤسساتي والى من يعالج الازمات المتراكمة على الصعيد التربوي والصحي و والمعيشي مع تواصل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي تخطى الـ50 الف ليرة.

وقال: “لا يمكننا ان نكون خارج المسؤولية وواجب علينا انتخاب رئيس الجمهورية فالمادة 74 من الدستور اللبناني تقول عند شغور رئاسة الجمهورية يجتمع المجلس النيابي فوراً وبحكم القانون ونحن اليوم لا نقوم بحالة اعتراضية او اعتصام بل نقوم بواجب اساسي وطني دستوري حقوقي قانوني انساني واخلاقي والنواب الـ128 ملزمين ان يكونوا داخل مجلس النواب الى حين انتخاب رئيس الجمهورية”.

واذ أكد خلف انه لم يعد لدينا ترف الوقت ويجب انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً كشف انه باقون في المجلس الى حين فتح دورات متتالية لانتخاب الرئيس وقال نحن نطبق الدستور و نريد عملية انقاذية للدولة والجمهورية والديمقراطية ونحن بحاجة الى انقاذ ولسنا بحاجة الى معالجات وتسويات فالبلد لا يحتمل الانتظار والمسؤولية تقع علينا جميعاً من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي.