خلف لـ"صوت بيروت انترناشونال": لن اشارك الا بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

تنعقد اليوم الجلسة الأولى لمناقشة موازنة ٢٠٢٤ في الهيئة العامة في مجلس النواب و من المرتقب أن يتأمن النصاب لانعقاد هذه الجلسة إذ أن معظم الكتل النيابية ستشارك في الجلسة وحتى الكتلل التي تعترض اصلاً على التشريع (ولو تشريع الضرورة) لاعتبار مجلس النواب هيئة إنتخابية وذلك لأن فقدان النصاب يعني ان الحكومة بإمكانها اصدار المشروع بمرسوم بشكلها الكارثي كما أعدتها الحكومة دون إدخال التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة

إلا أن النائب التغيبري ملحم خلف والذي يعتصم في مجلس النواب منذ سنة إحتحاجاً على عدم إنتخاب رئيس الجمهورية يصُّر على موقفه بعدم حضور أي جلسة إلا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وقال في حديث لـ” صوت بيروت أنترناشونال” لا اشارك الا بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وإن كان صحيحاً أن الموازنة مهمة لا بل أنها أهم النصوص التشريعية والتي من دونها تكون أي جباية غير قانونية غير أنه وعلى أهميتها ليست الموازنة أهم من الدستور

وشدد خلف على أنه من واجب كل من يعمل في الشأن العام أن يحترم الدستور أولاً وأن يحرص على تطبيقه “وأن لا يكون التطبيق انتقائياً ولا اختيارياً بل الزامياً وجوبياً”.

ورأى خلف انه على النواب المدعوين لإقرار الموازنة أن ينتخبوا رئيساً للجمهورية أولاً ومن ثم يقومون بإقرار قانون الموازنة وسائر القوانين التي تنتظر إقرارها والتي لا يمكن للمجتمع أن ينهض من دونها.

وبختم خلف بالقول” ولا يرد على ما سبق بأن مشروع الموازنة المرسل من الحكومة جاء كارثياً إذ أن كارثة الانقلاب على الدستور كارثة أكبر، وإن لم يقم النواب بانتخاب رئيس فبئس الموازنة وإن كانت كارثية فليتحمل مسؤوليتها من أرسلها إن كان لا يزال في لبنان ثمة مسؤولين”.