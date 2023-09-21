خلف: ما تعرّضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض

كتب النائب ملحم خلف على منصة “إكس”: “إنّ ما تعرّضت له السفارة الأميركية في لبنان ليلاً، هو اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض، ويَدُلّ على مدى هشاشة الوضع الأمني من جهة وعلى وقاحة غير مسبوقة في أُسلوب توجيه الرسائل من جهة أُخرى. وكأننا أصبحنا في جمهورية موز. قطعاً لأي مؤامرة أو لأي مشروع أمني متفلت قد يستهدفان لبنان، على القضاء والأجهزة الأمنية التحرك فوراً لكشف الجناة وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم”.

وكانت نقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون، قوله إن “أعيرة نارية أطلقت على مبنى السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.”

وأشار الى أنه “عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية”.

وأوضح انه “لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.