خلف: ما تعرّضت له السفارة الأميركية يَدُلّ على مؤامرة تستهدف الأمن القومي

كتب النائب ملحم خلف على منصة “إكس”: “إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان مِن عملٍ إرهابي، هو اعتداء بالغ الخطورة، مرفوض ومُدان! ويَدُلّ على مدى تفلُّت الأوضاع الأمنية من جهة وعلى مؤامرة قد تستهدف الأمن القومي للبلد من جهة أُخرى. علينا، كنواب، أنْ نُدرِك مدى تدهور الأوضاع وخطورتها في غياب رئيس الدولة، وفي ظلّ الجنوب الملتهب والتمدد العشوائي للنزوح، فنُبادر لانتخاب الرئيس فوراً لانتظام الحياة العامة”.

إنّ ما تعرضت له #السفارة_الأميركية في لبنان مِن عملٍ إرهابي، صباح اليوم، هو اعتداء بالغ الخطورة، مرفوض ومُدان! ويَدُلّ على مدى تفلُّت الأوضاع الأمنية من جهة وعلى مؤامرة قد تستهدف الأمن القومي للبلد من جهة أُخرى. علينا، كنواب، أنْ نُدرِك مدى تدهور الأوضاع وخطورتها في غياب رئيس… pic.twitter.com/7O4mp9MJFd — Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) June 5, 2024