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خلف: ما تعرّضت له السفارة الأميركية يَدُلّ على مؤامرة تستهدف الأمن القومي

منذ ساعة واحدة
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

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كتب النائب ملحم خلف على منصة “إكس”: “إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان مِن عملٍ إرهابي، هو اعتداء بالغ الخطورة، مرفوض ومُدان! ويَدُلّ على مدى تفلُّت الأوضاع الأمنية من جهة وعلى مؤامرة قد تستهدف الأمن القومي للبلد من جهة أُخرى. علينا، كنواب، أنْ نُدرِك مدى تدهور الأوضاع وخطورتها في غياب رئيس الدولة، وفي ظلّ الجنوب الملتهب والتمدد العشوائي للنزوح، فنُبادر لانتخاب الرئيس فوراً لانتظام الحياة العامة”.

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