خلف: محاسبة المجرمين أمر ضروري حتمي

غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على “تويتر”: “بالأمس ضربَ وحش التفلّت الأمني المتنقِّل ضربة جديدة في كيان الوطن، فأصاب القوات الدولية في الجنوب. هؤلاء الذين أتوا – مشكورين – من كل حدبٍ وصوب لحماية الإستقرار ولطمأنة الناس. إنه رصاص الجّهل والضّعف والتخلّف يوجَّه الى صدور الأبرياء. محاسبة المجرمين أمرٌ ضروريٌّ حتميٌ”.

يذكر أنه لقي جندي أيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، الخميس، حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد تعرض الكتيبة الأيرلندية لإطلاق نار، في منطقة العاقبية جنوبي البلاد.