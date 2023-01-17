خلف من بكركي: علينا تخطّي "المشهدية الروتينية العبثية" لإنقاذ الوطن

عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، آخر التطورات على الساحة اللبنانية، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

كما التقى الراعي النائب ملحم خلف الذي قال بعد اللقاء: “لمست همّ سيدنا الدائم على المستوى الوطني وهذا همّ نتشاركه معًا ولا سيما على ضوء ما حصل في اليومين الأخيرين، الأمر الذي هز ضمائر الناس. والهمّ موضوع القضاء ومتابعة الأمر من خلال تسليط الضوء على الملف الأم، وهو ملف تفجير المرفأ”.

خلف لفت إلى أنّ الراعي “مقتنع تمامًا بأن العدالة هي التي تسمو ومن دونها لا إمكانية للوصول الى أي طمأنينة وهي التي تبني الأوطان. ومن مسؤولياتنا النيابية والنقابية الدفع الى خرق هذا الأفق المسدود. ولا إمكان لتخطي القانون من قبل أي كان أو أي سلطة، وعلينا العودة الى تطبيق القانون واللجوء اليه ونحن لا نزال في دولة القانون ومتمسكون بتطبيقه”.

تابع خلف: “وكان هناك جولة أفق حول المواضيع المحلية ومن بينها موضوع الفراغ الرئاسي لأنه أولوية الأولويات وعلينا جميعا أن نتخطى هذه المشهدية الروتينية العبثية لإنقاذ الوطن”.