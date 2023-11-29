الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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خلف يُحذّر من تداعيات الشغور: المنطقة تشهد "عملية خطيرة" ولبنان مستبعد

منذ ساعة واحدة
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

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أشار النائب ملحم خلف في تصريح من المجلس النيابي، إلى أنّه “البارحة، وفي خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل اكتشفنا مدى تعطيل مؤسسات الدولة وتفككها: الشغور في الإدارة وصل إلى نسبة 70 في المئة من المناصب. الشغور في مناصب المديرين العامين تخطى 21 في المئة. الشغور في القضاء حدث ولا حرج. الشغور في قيادة الجيش يدق على الأبواب. هذا الشغور يطال مصالح الناس ويومياتهم من صحة وتعليم ويخلق قلقًا مستدامًا يترجم بنزيف شبابي عن الوطن”.

وتابع: “أما الأخطر، شغور لموقع لبنان في المحافل الدولية. وفيما تشهد المنطقة أخطر عملية في تحديد أدوار بلدان الشرق الأوسط، لبنان مستبعد عن اجتماعات مصر، الأردن وفرنسا والوصف يطول، إنما كل ما أصفه ههنا ليس سوى نتائج لعدم انتخاب رئيس للجمهورية. وعدم انتخاب رئيس للجمهورية هو من مسؤوليتنا نحن 128 نائبًا، ومسؤوليتنا الشخصية في هذا الأمر صارخة لنناشد بعضنا البعض إلى يقظة إنقاذية ولنهبّ إلى “لم الشمل الوطني”. ولنأت جميعًا إلى المجلس النيابي كما تفرضه أحكام المادة 74 من الدستور، ولننجز ما يتمناه شعبنا من إعادة تكوين السلطة ولتمثل إلى أحكام الدستور ولننتخب رئيسا للجمهورية فتنتظم الحياة العامة وإلا، سنسمح لآخرين بإعلان الدولة الفاشلة لنتهيب ما يحيط بوطننا من أخطار ونقطع دابر ما يخطط لنا ولنتمثل إلى أحكام الدستور وننتخب رئيسًا للجمهورية فننقذ الوطن وننقذ العيش معاً. وقد يسأل سائل: هل الضمير أصبح مكروهًا إلى هذا الحد”؟

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