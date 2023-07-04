الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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خلف يُحذّر من خطورة التعدّي الإسرائيليّ على "الغجر"

منذ 43 دقيقة
ملحم خلف

ملحم خلف

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تطرّق النائب ملحم خلف، في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، إلى عمليّة قضم القوات الإسرائيليّة للجزء الشمالي مِن بلدة الغجر.

واعتبر خلف في تغريدته، أنّ “قضم العدو للجزء الشمالي مِن بلدة الغجر مؤخَّرًا هو عدوان بالغ الخطورة على لبنان وإمعان في الاعتداء المتمادي على السيادة اللبنانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية”!

وأضاف: “على الحكومة اللبنانية استنفاد كل الوسائل الضاغطة، من دون أي تلكؤ، لرفع هذا التعدي الغاصِب فورًا”!

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