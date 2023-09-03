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خلف: إنفلاش النزوح لم يعد عملا فرديّاً بل أضحى عملاً أمنياً

منذ 5 دقائق
ملحم خلف

ملحم خلف

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كتب النائب ملحم خلف عبر منصة “أكس”: “إنّ إنفلاش النزوح السوري عبر الحدود اللبنانيّة ، عن طريق مافيات التهريب، لم يعد عملاً فرديّاً بل أضحى عملاً أمنياً ممنهجاً وضخماً، وكأنّ شيئاً خطيراً يُحَضَّر.

وأضاف خلف: إنّها عملية إجتياح تُهدِّد الأمن القومي اللبناني، والجيش مشكور على ما يقوم به في هذا الصدد ضمن إمكاناته، ولكن هذا لا يكفي… علينا التنبُّه لما يُحاك للبنان، وكشف مَن يتآمر عليه، والتّحرُك في كلّ الإتجاهات في الساعات المُقبلة ردعاً لهذا الخطر الداهم.

وحمل السؤولية للحكومة قائلاً: “على الحكومة تحمُّل مسؤوليتها من دون أيّ تخازل! وماذا ينتظر النواب بعد مِن أسوأ كي يمتثلوا فوراً لأحكام الدستور لانتخاب رئيس الدولة وانتظام الحياة العامة؟!”.

 

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