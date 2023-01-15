خللٌ في القضاء.. وما حصل خطير جدًا

اعتبر الوزير السابق رشيد درباس أن “عملية تسييس القضاء في لبنان، بدأت منذ أن أصبح بداخل القضاء مراكز قوى ومنابر وتظاهرات، بالإضافة إلى كفّ يد قضاة ووقف التشكيلات القضائية، ما أدى إلى خلل في القضاء حوّل القضاة إلى قطاع”، واصفًا ما جرى “بالخطير جدًا، وذلك بمعزل عما يحصل في الدولة ككل”.

وإذ استغرب عدم وجود خطاب قانوني يلزم الجميع صون القضاء، وأن يعود كل إلى منصته وعدم استغلاله بطريقة كيدية كما فعلت القاضية غادة عون، لفت درباس في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إلى أنّ بعض القضاة نزعوا الاحترام من قراراتهم.