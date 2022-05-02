خلود الوتار: اذا قاطعتوا الانتخابات حرمتوا من الاستشفاء والتعليم و فرص العمل

اعتبرت خلود الوتار، المرشحة على الانتخابات النيابية ضمن لائحة “لتبقى بيروت”، ان هدفنا هو الوصول الى التغيير.

وأكدت الوتار في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وعبر برنامج “حوار انتخابي” ان الهدف اليوم الوصول الى مركز القرار للوصول الى لبنان السيد المستقل والحر ودولة القانون. ولفتت الى انها لم تكن تعرف ان لائحة “لتبقى بيروت” مدعومة من “سوا للبنان” وانها تابعة للشيخ بهاء الحريري.

وأضافت ان كل شخص مرشح على لائحة “لتبقى بيروت” لديه تاريخ في الخدمة في لبنان، مشيرة الى ان الدولة في لبنان “مقوننة” الفساد. واكدت الوتار ان لائحتهم لديها ماكينة اتخابية قوية جدا ومن اقوى الماكينات الانتخابية اليوم وجاهزين للانتخابات. واشارت الى ان الناخب دائما يتذكر آخر الناس ونحن اليوم نعمل معهم على الارض.

وشددت الوتار على انه اذا كانت طائفة معينة في البلد ضعيفة فستأثر حكما على باقي الطوائف وعلى لبنان ككل. ولفتت الى ان الوضع في بيروت وطرابلس وعكار اصبحت فقيرة جدا جدا، متوجهة للبيروتيين بالقول: “اذا قاطعتوا الانتخابات … حرمتوا من الاستشفاء، التعليم، فرص العمل ومن الكرامة، معتبرة انه من الامر الخطير جدا مقاطعة هذه الانتخابات، ويصبح هناك اختلال توازن في كل لبنان.

واعلنت الوتار ان عملنا كمؤسسة “سوا للبنان” لا يبدأ ب15 أيار بل ب 16، ونحن لدينا مشروع اقتصادي سياسي اجتماعي، مؤكدة انه ليس هدفنا المركز، بل لبنان، قائلة: “افتخر انني ضمن مجموعة سوا للبنان لانها فعلا تعمل لاهداف الوطن.”

اما عن برنامجها الانتخابي، قالت الوتار: أؤمن ان فصل السلطات هو شيء مفصلي بحياتنا السياسية، مشيرة الى اننا لدينا قوانين ولكن ليس هناك من ينفذها. ورأت انه ليس هناك في لبنان من يحاسب. واعتبرت الوتار ان الشيء الاساسي ايضا هو مكافحة الفقر لانه مقتل الدول.

وختمت الوتار بالقول للبيروتيين: انا ولائحة “لتبقى بيروت” نعمل واجبنا ويبقى عليكم ان تفعلوا واجبكم الوطني، وتأكدوا ان كل ما تفعلونه سيأثر عليكم ب 15 أيار، لذلك عليكم ان تشاركوا في الانتخابات وتنتخبوا الاشخاص التي تشبهكم، وستجدونهم في لائحة “لتبقى بيروت”.