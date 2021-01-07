خلية أزمة “زغرتا” تسجل رقماً قياسياً بأعداد كورونا

أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

علما:2

ارده: 14

كفرحاتا: 3

مجدليا: 15

مزياره: 17

رشعين: 13

زغرتا: 44

مرياطه: 3

كفردلاقوس: 13

كفرفو: 3

بسبعل: 5

ايطو: 1

اصنون: 1

كفرياشيت: 1

كرمسده: 3

راسكيفا: 2

مزرعة التفاح: 1

وذكرت الخلية المواطنين ب”ضرورة إتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم”.

وشددت على “البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى إلتزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.