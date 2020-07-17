خلية أزمة كورونا في الهرمل: لالتزام قرارات الاتحاد والبلديات والتقيد بالإجراءات المتبعة

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بحثت خلية أزمة كورونا في قضاء الهرمل في التطورات المستجدة لوباء كورونا، خصوصا بعد تسجيل عدد من الإصابات في مناطق قريبة من الهرمل.

وعقدت الخلية التي تضم رؤساء البلديات والفاعليات الصحية والحزبية والاجتماعية، اجتماعا موسعا في مبنى اتحاد بلديات الهرمل، وتم البحث في التطورات المستجدة لوباء كورونا، خصوصا بعد تسجيل عدد من الإصابات في مناطق قريبة من الهرمل.

وتم خلال الاجتماع إتخاذ سلسلة من القرارات المحلية التي تصب في خدمة المواطن، تلاها رئيس إتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، حيث دعا المجتمعون الأهالي إلى “التزام إجراءات الوقاية وعدم التردد أو المشاركة في مناسبات الأفراح والأتراح، كذلك التعاون مع الفرق الطبية المكلفة من قبل وزارة الصحة”.

كما دعوا إلى “التزام قرارات الاتحاد والبلديات بخصوص الإجراءات المتبعة في كل المؤسسات”. وشددوا على “ضرورة وضع الكمامة بشكل دائم، والتزام المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة”.

وتمنوا على أصحاب المطاعم والمقاهي والمؤسسات، أن يكونوا شركاء في مواجهة وباء كورونا من خلال الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية.

وحذر المجتمعون من ان “انتشار الوباء سيكون له نتائج كارثية، خصوصا مع عدم توفر الأسرة اللازمة ومحدودية قدرة المستشفيات في القضاء”.