خلية أزمة كورونا في بلدة عدلون: اصابة لاحد الوافدين في البلدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أن 12 حالة تعود لمقيمين مخالطين، و 6 حالات بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية.

واعلنت لبنان النفير العام منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد من خلال التعقيم والحجر الصحي ومختلف طرق الوقاية.

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن “المؤشرات الطبية المطمئنة تشكل دافعًا لتشجيع السياحة، إنما ومن موقع المسؤولية سنسعى لسياحة منظمة بحيث لا تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في شكل يفوق قدرة النظام الصحي على استيعابها”.

كلام الوزير حسن جاء في خلال استقباله وفدا من اتحاد وكالات السفر بحضور رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة عاتكة بري، ورئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن.

وتناول البحث الإجراءات التي تتجه وزارة الصحة العامة لاتخاذها في المطار لدى عودة الملاحة الجوية.

وشدد وزير الصحة على “ضرورة إلتزام شركات السياحة والسفر والعاملين في القطاع الصحي بالإجراءات والإرشادات المنسقة بين وزارتي الصحة والسياحة، بما يخدم الهدف المنشود إقتصاديًا وسياحيًا وصحيًا، خصوصًا أن هنالك طلبات كثيرة ترد إلى لبنان من دول أخرى ولا سيما عربية وخليجية للتزود بالإجراءات الكفيلة بتشجيع السياح للمجيء إلى لبنان وتمضية عطلة الصيف”.

وقال: “حيال المؤشرات المطمئنة والإيجابية نريد سياحة منظمة، وإن الحرص على سلامة المسافرين والمقيمين يوازي الحرص على صحة الموسم السياحي”.