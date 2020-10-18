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خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 15 حالة إيجابية جديدة

منذ 37 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 15 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

– زغرتا: 5

– مرياطة: 1

– قره باش: 1

– مجدليا: 3

– ارده: 1

– ايطو: 1

– كفرزينا: 1

– عشاش: 1

– عربة قزحيا: 1

وجددت الخلية التأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

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