خلية ازمة إتحاد بلديات جبل عامل: 5 حالات جديدة

اعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون مستجدات كورونا لليوم الثلثاء حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

حالات جديدة: خمسة حالات 1 ميس الجبل – 1 الطيبة -3 ديرسريان.

حالات وافدة: حالة واحدة 1 الخيام

حالات الشفاء: خمسة حالات في بلدة الصوانة.

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 322 إصابة وحالات الشفاء 214 حالة و9 حالات وفاة. يوجد حاليا قيد المتابعة 81 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 77 منها قيد الحجر المنزلي، و4 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

اشارة الى ان خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف “كورونا” وعليه نامل من اهلنا الكرام عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية وضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.