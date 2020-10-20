استمع لاذاعتنا

خلية ازمة إتحاد بلديات جبل عامل: 5 حالات جديدة

منذ ساعة واحدة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

اعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون مستجدات كورونا لليوم الثلثاء حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

حالات جديدة: خمسة حالات 1 ميس الجبل – 1 الطيبة -3 ديرسريان.
حالات وافدة: حالة واحدة 1 الخيام
حالات الشفاء: خمسة حالات في بلدة الصوانة.

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 322 إصابة وحالات الشفاء 214 حالة و9 حالات وفاة. يوجد حاليا قيد المتابعة 81 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 77 منها قيد الحجر المنزلي، و4 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

اشارة الى ان خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف “كورونا” وعليه نامل من اهلنا الكرام عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية وضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

مطار بيروت
كورونا
31 إصابة جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت
الكورة
كورونا
لجنة الازمات في قضاء الكورة: 14 حالة ايجابية جديدة
لقاح كورونا
كورونا
بلدية الحدت: 10 اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حزب الله
دهاء حزب الله السّياسي وتبديل الأحلاف !
الدولار - الليرة
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع باستقرار مقلق… العين على الاستشارات؟
تعبيرية
مليونير يستثمر 100 مليون دولار في “علم الخلود”