خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عام: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلن التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون أنه:

“بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم، حالة جديدة في بلدة ميس الجبل، و6 حالات وافدة: 3 الخيام، 1 دبين، 1 مركبا، 1 الطيبة. أما حالات الشفاء فبلغت 3 في بلدة ميس الجبل، بما يجعل عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة، 290 إصابة و204 حالة شفاء و8 حالات وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 65 حالة مصابة مؤكدة مخبريا: 63 منها قيد الحجر المنزلي وحالتان داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

وذكرت خلية الازمة الى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، داعية الاهالي الى “عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية”.

ودعا الاتحاد الأهالي إلى “ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية”.