خلية الأزمة في الجرد عاليه: من واجبنا أخذ الوقاية على محمل الجد

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أعلنت خلية الأزمة في “وكالة داخلية الجرد – عاليه” في “الحزب التقدمي الاشتراكي” أن “مرة جديدة يتسلل فيروس كورونا الى منطقتنا، ليصيب أعزاء من بعض بلدات الجرد، ومرة جديدة نرى من واجبنا جميعا أخذ مسألة الوقاية على محمل الجد وعدم الإستهتار في التزام القواعد والإجراءات المتبعة”.

واضاف البيان: “إننا وإزاء تسجيل إصابتين في رويسات – صوفر، ونتيجة إختلاط المصابين مع أقاربهما في بلدة العزونية، تناشد خلية الأزمة أهلنا في هاتين البلدتين في شكل خاص والمنطقة في شكل عام التزام أقصى درجات الوقاية والتزام منازلهم ريثما تصدر نتائج الفحوص لمن إختلط مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم”.

وختم: “إن الحذر وإتباع اجراءات الوقاية مسؤوليتنا جميعا، فلنكن على قدر المسؤولية حماية لنا ولمن نحب”.

أكدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبعد الاتصالات التي قامت بها مع كل من قائمقام صور ورئيس بلدية صور أن “الخبر الذي يتم تداوله عن عزل مدينة صور، هو خبر كاذب ولا أساس له وبعيد كل البعد من الحقيقة”.

وردت قناة المنار عبر موقعها الرسمي، تنفي ما نسب اليها من إشاعات وتلفيقات في شأن مضمون الخبر.

وطمأنت أهل مدينة صور بأنه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور تبين أن كل فحوص ال PCR التي تم أخذها اليوم من الدائرة الضيقة للمصاب (إ. د.) جاءت كلها سلبية.

وفي السياق، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2011.