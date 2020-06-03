خلية الأزمة في الضنية: تعافي المصابين في بلدتي سير والقطين في المنطقة

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أعلنت خلية الأزمة التابعة لاتحاد بلديات الضنية وجهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية وقسم الصحة في قضاء المنية – الضنية بالتعاون مع طبيب القضاء الدكتورة بسمة الشعراني والإختصاصي في علم الجراثيم الدكتور محمد سلمى، عن تعافي المصابين بفيروس كورونا في بلدتي سير والقطين في الضنية، بعد أخذ عينات pcr منهم.

وإعادة الفحوصات في مستشفى طرابلس الحكومي، وذلك بعد صدور النتائج المخبرية للمستشفى التي جاءت كلها سلبية.