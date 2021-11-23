خلية الأزمة في القبيات: للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من “كورونا”

دعت خلية الأزمة في بلدة القبيات في بيان، أصحاب المحال والزبائن الى التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، مشيرة إلى أن الشرطة البلدية بدأت القيام بدوريات في هذا الشأن.

وطلبت من المدارس تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد على أن تقوم الخلية، بالتنسيق معها، لإجراء فحوص PCR لعينات منها لدراسة مدى خطورة الوضع وتقدير القرار الأفضل بالتنسيق مع المعنيين.

كما دعت أصحاب المقاهي والملاهي إلى “تقدير الظروف وأخذ المبادرات بخاصة مع قدوم فترة الأعياد”. وأكدت أنها تؤمن فحوص PCR مجانية لمن تقتضي حالتهم الصحية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الخطوط الساخنة الجديدة.

يأتي ذلك في ظل عودة الانتشار الكثيف لفيروس كورونا في لبنان خاصة في المدارس.