الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 23 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلية الأزمة في القبيات: للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من “كورونا”

منذ 42 دقيقة
القبيات

القبيات

A A A
طباعة المقال

دعت خلية الأزمة في بلدة القبيات في بيان، أصحاب المحال والزبائن الى التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، مشيرة إلى أن الشرطة البلدية بدأت القيام بدوريات في هذا الشأن.

وطلبت من المدارس تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد على أن تقوم الخلية، بالتنسيق معها، لإجراء فحوص PCR لعينات منها لدراسة مدى خطورة الوضع وتقدير القرار الأفضل بالتنسيق مع المعنيين.

كما دعت أصحاب المقاهي والملاهي إلى “تقدير الظروف وأخذ المبادرات بخاصة مع قدوم فترة الأعياد”. وأكدت أنها تؤمن فحوص PCR مجانية لمن تقتضي حالتهم الصحية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الخطوط الساخنة الجديدة.

يأتي ذلك في ظل عودة الانتشار الكثيف لفيروس كورونا في لبنان خاصة في المدارس.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    استقرار جوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة
    عناصر من الجيش اللبناني في الجنوب
    الجيش يحرر مواطن خُطف صباح اليوم في “كسارة”
    مرفأ بيروت عقب الانفجار
    تغريدة “لافتة” لإعلامي عن صور الأقمار الصناعية الروسية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يفاجئنا بمستوى تاريخي.. فكم سجل مساء اليوم؟
    الدولار
    ارتفاع اضافي بسعر دولار السوق السوداء
    امطار
    أمطار وثلوج اليوم.. ماذا عن اليومين المقبلين؟