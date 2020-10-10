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خلية الأزمة في المنية: 270 فحص مناعة و 50 فحص PCR خلال الحملة المجانية

10 - أكتوبر - 2020
بلدية المنية

بلدية المنية

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صدر عن مكتب الإعلام المركزي في بلدية المنية البيان التالي:

كشفت “خلية الأزمة في بلدية المنية” في بيان صادر عن الإعلام المركزي ، بأن “حملة الفحوص المجانية التي أجرتها خلال فترة الاغلاق بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية المنية اظهرت التزام الاهالي بالاجراءات والتوجيهات التي فرضتها طوال الفترة الماضية.

واشارت البلدية الى ان الحملة اجرت اكثر من ٢٧٠ فحص مناعة للأهالي و٥٢ فحص pcr اظهرت اصابة ١٠ اشخاص بفيروس كورونا ليصل العدد الاجمالي حتى تاريخ ١٠ – ١٠ – ٢٠٢٠ الى ١١٠ اصابات من ضمنها تلك الاصابات المسجلة خلال الساعات ال٢٤ الماضية مع اكثر من ٨٠ حالة شفاء.

وشكرت خلية الأزمة وزارة الصحة و طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني على متابعتهم للحملة والمساعدة على مواجهة تفشي الوباء.

وذكرت “الجميع وبخاصة كل من لديه عوارض او تخالط”، بضرورة التواصل معها على هذه الأرقام:

70526105
78951162
70284378

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