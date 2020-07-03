خلية الأزمة في بلدية البربارة – قضاء جبيل: نتيجة فحص الـpcr لأحد سكان البلدة ايجابية

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أعلنت خلية الأزمة في بلدية البربارة – قضاء جبيل في بيان اليوم الجمعة، أن “نتيجة فحص الpcr الذي أجري لأحد سكان البلدة ر.س. العائد أمس من الخارج جاءت ايجابية.

وعلى الفور، اتخذت البلدية إجراءات وقائية بحجره وأفراد عائلته بمنزله لمدة 15 يوما، على أن تؤمن البلدية المستلزمات المعيشية لهم إلى لحين الانتهاء من فترة الحجر”.

ودعت الخلية “أهالي البلدة وسكانها إلى عدم الهلع والخوف”، مشيرة إلى أنها “ستراقب عبر شرطة البلدية التزام الحجر المنزلي”، متمنية على “وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الاتصال بالبلدية قبل نشر أي خبر للتأكد من صحته”.

وأعلن سابقاً طبيب قضاء جبيل الدكتور وسام سعادة ان “جميع الحالات الـ 57 التي اصيبت بفيروس الكورونا في القضاء شفيت نهائيا نتيجة فحوصات الpcr التي اجريت للبعض في الايام الاخيرة وللبعض الاخر بمرور اكثر من شهر على عدم شعورهم بعوارض الفيروس”، مؤكدا ان “قضاء جبيل اصبح خاليا من المصابين بالفيروس”، داعيا المواطنين الى “الاستمرار بالتقيد بإجراءات الوقاية حفاظا على سلامتهم”.

في سياق متصل، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 34 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1830 علما ان عدد الفحوصات المخبرية التي اجريت خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 3384 فحوصات.

توازياً، بلغت حصيلة الوفيات لفيروس كورونا المستجدّ حوالى 464,423 شخصاً في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ووهان الصينية في ديسمبر وحتى الساعة 11 بتوقيت غرينتش.