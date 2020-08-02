خلية الأزمة في بلدية المنية: إصابة أحد أبناء المنطقة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

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كشفت خلية الأزمة في بلدية المنية، عن إصابة أحد أبناء المنطقة الذي يعمل في بيروت بكورونا.

والشاب المصاب من سكان النبي كزيبر في المنية، ويتلقى العلاج في مستشفى طرابلس الحكومي.

وفي السياق نفسه، عقمت جمعية سبل السلام بالتعاون مع البلدية عددا من المنازل المجاورة لمنزل المصاب.

كما طلبت خلية الأزمة من الأهالي ممن كانوا على احتكاك مباشر مع المصاب التزام الحجر المنزلي الى حين إجراء فحوص pcr اللازمة للتأكد من عدم التقاطهم للعدوى.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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