خلية الأزمة في بلدية برجا: 3 إصابات بفيروس كورونا مثبتة مخبرياً

برجا

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أكد التقرير 57 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا، أنه “تم إجراء فحوص مخبرية جديدة لـ 9 أشخاص، وإن عدد الحالات المثبتة مخبريا 3 حالات، وهي من سكان برجا (حالتان وافدتان من الخارج)، وأشار الى أن “اللجنة تنتظر نتائج 10 فحوص مخبرية”.

ولفت الى “انه تم حصر الأشخاص المخالطين بشكل مباشر وغير مباشر للحالات المثبتة، ويتم التواصل معهم من أجل التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما”، موضحا أن “عدد الأشخاص المحجورين القادمين من الخارج 26، وأن عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتة 87”.وأكدت اللجنة إنها “تتابع العائدين، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر”.

وتمنت من أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة، لما فيه مصلحة الجميع.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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