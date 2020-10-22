استمع لاذاعتنا

خلية الأزمة في رحبة: للاستمرار في تحمل المسؤولية

منذ 47 دقيقة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

أكدت خلية الأزمة في رحبة ببيان، أن “نتائج فحوص body anti التي قام بها مستشفى رزق، باستضافة من بلدية رحبة، وشملت شريحة واسعة من أبناء رحبة، حملت مؤشرات إيجابية”، وقالت: “باستثناء الإصابات المعروفة والمعلن عنها سابقا، أظهرت عدم تعرض الخاضعين للفحص لفيروس كورونا سابقا”.

ولفتت إلى أن “الإيجابية تنسحب على نتائج فحوص المخالطين اليوم، إذ لم تسجل أي حالة إيجابية، ما يعكس ضرورة المحافظة على مستوى الوعي الذي أظهره أبناء رحبة، والتنبه الدائم كي لا تتكرر تجربة تسلل الفيروس إلينا، فالقضية وقف على لحظة في بعض المواقف”.

ودعت الجميع إلى “الاستمرار في تحمل المسؤولية وتقاسم أعباء المواجهة”، معتبرة أن “القضية قضية وعي مجتمعي ومواجهة جامعة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

أدوية مشبوهة تغزو الأسواق اللبنانية
دواء سوري وايراني يغزو لبنان… “انتبهوا على صحتكم”
كورونا لبنان
كورونا
5 إصابات جديدة في كفركلا
كورونا
كورونا
بلدية الشيخ محمد: اصابة احد ابناء البلدة بـ”كورونا”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
نجلاء فتحي
زوجة محمود ياسين تمنع نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء
ميشال حايك
ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟