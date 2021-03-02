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خلية الأزمة في فنيدق تدعو إلى إغلاق البلدة

2 - مارس - 2021
فنيدق

فنيدق

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عقدت بلدية فنيدق و”خلية الازمة” اجتماعا في مركز البلدية، وبعدما قدمت الخلية تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي المستجد، تم الاتفاق على إعلان حال الطوارئ الصحية في البلدة اعتبارا من صباح يوم الخميس 2/3/2021 ولغاية 18/3/2021.

واكد المجتمعون “إغلاق المقاهي والملاهي في البلدة، وإيقاف كل التجمعات التي تحصل في المناسبات الاجتماعية وكذلك إغلاق المساجد في اوقات الصلاة، وكذلك إغلاق القموعة امام الزوار طيلة فترة حالة الطوارئ”.

وطلبوا من المصابين “الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج وتغريمهم في حال المخالفة، والزام اصحاب سيارات الاجرة بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والطلب من التعاونيات والمؤسسات التجارية والمطاعم الالتزام بالاجراءات الوقائية ارتداء الكمامة والتباعد، وتكليف شرطة البلدية ولجنة الامن الوقائي متابعة تنفيذ هذه الاجراءت والاستعانة بالقوى الامنية ان لزم الامر”.

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