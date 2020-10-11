استمع لاذاعتنا

خلية الأزمة في قضاء طرابلس: 75 إصابة جديدة منها 51 في المدينة

منذ 12 ساعة
مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى طرابلس الحكومي

A A A
طباعة المقال

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس ، في نشرتها اليومية، تسجيل 75 حالة إيجابية جديدة، خلال ال 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل التالي:

طرابلس: 51، الميناء: 15،البداوي: 6، والقلمون: 3.

وجددت دعوتها إلى “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1010 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة بفيروس كورونا

المزيد من أخبار لبنان

وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: إذا أردنا انجاح العام الدراسي علينا ان نضحي
أصحاب الصيدليات يهددون بالتصعيد
أصحاب الصيدليات يطلقون الصرخة: الثلاثاء إقفال تحذيري وبعده تحركات تصعيدية
الشيخ بهاء الحريري
اللبنانيون يصوتون لـ بهاء الحريري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء