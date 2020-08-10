خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية: إصابة في مراح السفيرة وبلديتها اعلنت حالة الطوارىء

اعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية في بيان، عن “تسجيل إصابة بفيروس كورونا كوفيد ـ 19 في بلدة مراح السفيرة ـ الضنية، و طلب من الشخص المصاب م. ع. بعدما أتت نتيجة الفحص المخبري الجي أجراه إيجابية أن يلتزم الحجر المنزلي والتقيد بإجراءات التعبئة العامة”.

من جهتها طلبت بلدية مراح السفيرة من المواطنين، في بيان، “الإلتزام بالحجر المنزلي والتقيد بالتعبئة العامة، خصوصا بعد التأكد من تسجيل إصابة بالفيروس في البلدة، حرصا منها على سلامتهم”، موضحة أنه “ستجرى فحوصات على المخالطين للمصاب في موعد يحدد لاحقا”.

وأعلنت “حالة الطوارىء في البلدة، ومنع التجمعات على أنواعها، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي في المسجد والمصلى والكنيسة، والإلتزام بمسافة المترين بين كل شخص وآخر، ووقف الزيارات العائلية، وإيقاف جميع المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس، ومنع التجول بدون سببب أو بدون ارتداء كمامة”.