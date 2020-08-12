خلية الازمة في اتحاد بلديات الضنية: إصابة في بقاعصفرين ووزراة الصحة أخذت عينات لمخالطين

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أعلنت “خلية الازمة والطوارىء” في اتحاد بلديات الضنية، في بيان، “تسجيل اصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، في بلدة بقاعصفرين، وهي لسيدة من التابعية السورية تدعى (خ. ك.)، وهي شقيقة مصاب نقل اليها العدوى، وقد جرى نقلها الى مستشفى عبد الله الراسي في حلبا ـ عكار لتلقي العلاج.

في غضون ذلك، قام فريق من وزارة الصحة وفي حضور طبيبة القضاء بسمة الشعراني، بالتعاون مع رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية محمد سلمى، وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، بأخذ 65 عينة من مخالطي مصابين، تأكدت إصابتهم بالفيروس في بلدتي بقاعصفرين وإيزال.

وسيتم نقل العينات إلى مستشفى طرابلس الحكومي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن تظهر النتائج لاحقا”.