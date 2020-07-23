خلية الازمة في رماح عكار: الشخص المحجور خضع لفحص الPCR للمرة الثانية وجاءت النتيجة سلبية

كورونا
كورونا

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اعلنت خلية الازمة في بلدة رماح – عكار في بيان، أن “الشخص المحجور في رماح خضع اليوم لفحص الpcr وكانت نتيجته سلبية للمرة الثانية. لذلك يعتبر هذا الشخص معافى 100% وبناء عليه يستطيع العودة إلى عمله المعتاد”.

وشكرت الشخص المحجور على “اختياره مكان الحجر بعيدا عن البلدة والناس وعلى تطبيقه الإجراءات على أكمل وجه هو وعائلته”.

ودعت الى “العودة للحياة الطبيعية، مع ضرورة الاستمرار بتوخي الحذر وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية”.

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