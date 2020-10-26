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خلية الازمة في قضاء زغرتا: 3 حالات ايجابية

منذ 38 دقيقة
زغرتا

زغرتا

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اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل ثلاث حالات ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

– زغرتا:2
– سبعل:1

وشددت الخلية في بيان على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية”.

كما جددت تأكيدها على “تطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على السلامة العامة”.

في سياق متصل، اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان القرار الذي اخذ من قبل وزارة الداخلية والبلديات بناء على اللجنة الوزارية قرار جريء يحاكي هواجس المجتمع والتحديات الحياتية اليومية لا سيما الازمة الاقتصادية الخانقة.

وكشف حسن عن وصول أول شحنة للقاح الغريب إلى لبنان وسيليها شحنات أخرى ستوزع تباعاً.

واوضح في حديث تلفزيوني أنه لا احد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي، ولكن يمكن ان نموت من الفيروس.

ورأى حسن أن قرار الإقفال مسؤول، ونحن نبني على تشخيص الحالات وريحنا الجهاز الطبي في المستشفيات، وذكر بان المعيار لاقفال البلدات هو اخذ عينات من المجتمع والهدف لذلك هو حماية الناس ومنع حدوث الكارثة خاصة واننا على ابواب فصل الشتاء.
يذكر أن لبنان يسجل يومياً أعداد مرتفعة بالإصابات بفيروس كورونا ما يشكل خطراً مجتمعياً أضف إلى ذلك المستشفيات وبسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان لم تعد قادرة على استقبال الناس وهذا أمر أخطر، لذلك بات من الضروري الالتزام بالإ

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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