خلية الازمة في قضاء زغرتا: 9 حالات “كورونا” جديدة

أعلنت خلية متابعة أزمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، “تسجيل تسع حالات إيجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي:

-زغرتا: 4

-مجدليا: 1

-مزيارة: 3

-كفردلاقوس:1

وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

يشار إلى أن إحصائية وزارة الصحة العامة عن حالات كورونا الجديدة أمس بلغت 1241 اصابة جديدة مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 65577، اضافة الى 5 حالات وفاة.