خلية الازمة في كفرعبيدا: فحوص للمخالطين مساء اليوم بعد ظهور اصابة

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلنت خلية الازمة في بلدية كفرعبيدا بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدة أمس

“ان المرحلة الاولى للتفاعل مع اصابة احد ابناء البلدة بالكورونا ستكون باجراء فحوص للمخالطين الساعة الثامنة مساء اليوم بعدما جرى الاتصال بهم. اما المرحلة الثانية، أي القيام بجملة فحوص مجانية تطمينية، فستكون
الساعة الثامنة مساء الاثنين في صالة الرعية”.

وطلبت من “الراغبين في إجراء الفحص التواصل مع “كفرعبيدا نيوز” لإتمام المعاملات على الرقم 942647/71″.

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