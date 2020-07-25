خلية عربصاليم تدعو مخالطي مصابين للتواصل معها

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أعلنت “خلية أزمة كورونا” في بلدة عربصاليم، في بيان اليوم، أن “نتائج الفحوص التي أجريت بتاريخ 22/7/2020 في مجمع سيد الشهداء عربصاليم، أظهرت إصابة حالتين بفيروس كورونا تعودان لكل من عبدالنبي حيدر وزهراء عبدو غريب، وعليه اتخذت الإجراءات اللازمة معهما إضافة الى الحجر المنزلي ومتابعة الوضع الصحي لكل منهما”.

ودعت “كل من خالطهما، إلى التواصل مع الخلية عبر الخطين 71203782 و 71665517، لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم”.

وشددت على “التزام الأهالي كل الإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات التعقيم”.