الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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خليل خلال اجتماع اللجنة الوزارية: تريّثوا

منذ ساعة واحدة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي وقد تم خلال الاجتماعات درس عدة اقتراحات وتوصيات،.

فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجدداً ظهر يوم الاربعاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ القرار النهائي

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