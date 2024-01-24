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خليل: كفى عهراً سياسياً.. تركنا لكم الطائرات الخاصة

منذ 14 دقيقة
النائب علي حسن خليل

النائب علي حسن خليل

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كتب النائب علي حسن خليل عبر منصة “أكس”: “لن نعطيكم شرف ذكر أسمائكم لأن الرأي العام يعرف الصغار الذين تعودوا أن ينتقلوا بمواقفهم حسب المصالح والدفع المسبق، صدّقوا كذبة التغيير التي كشفتها ممارساتهم خلال التجارب، وصفقاتهم مع اصحاب المصالح في الداخل والخارج، منهم من مرّر جنسيته ولبنانيته في صفقة خضوع، والبطل الوهمي الذي صدّق كما جحا حمايته للدستور فضاع في خطاب الغوغائية “القانونية”، ومنهنّ منذ العام 1996 وسيرتها الإعلامية والسياسية والمصرفية وحساباتها وارتباطاتها وعلاقاتها وصفقاتها و”النط من ضفة الى ضفة ” حسب الحساب الجاري… كلها “عدالة” غير مطلوبة التحقق”.

أضاف: “هؤلاء يعتقدون أن تحديهم للقانون والنظام الداخلي وصوتهم العالي يمدد كذبتهم في الرأي العام. كفى عهراً سياسياً، تركنا لكم الطائرات الخاصة لتأخذكم وتعيدكم حسب أوامر غبّ الطلب وسنتان بكفوا ليفضحوكم”.

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