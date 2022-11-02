الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
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خليل: نقف إلى جانب ميقاتي ولا فيتو على أي اسم للرئاسة

منذ 3 دقائق
النائب علي حسن خليل

النائب علي حسن خليل

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أكّد النائب “علي حسن خليل” “الوقوف الى جانب الرئيس “نجيب ميقاتي” في احترام طبيعة المرحلة، وحفظ حقه الدستوري بتولي حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها، لكن من دون أن يستفز أي مكون”.

وفي حديث للـ”mtv”، قال خليل: “تبنينا رئيس تيار المردة “سليمان فرنجية” للرئاسة في الانتخابات السابقة”، مضيفًا: “لا نرى أسبابًا لتغيير هذا الموقف، لكنه كسواه يحتاج الى توافق وطني ونريد لمرشحنا أن يصل ولن نسمي لمجرد الترشيح”.

وأوضح ألّا “فيتو على أي اسم ومستعدون للتواصل مع كل الاطراف”، مشيرًا الى أنه “يمكن أن نتفق مع أطراف غير التيار الوطني الحر على أسماء، والتوافق العام لا يعني الإجماع”.

كما اعتبر أنّ “المسار الذي يسلكه الملف الرئاسي لا يوحي بإمكان انتخاب رئيس قبل رأس السنة”.

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