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خليل يردّ على معوّض: كان الأجدى به أن يتأكد من مضمون كلام بري

منذ 35 دقيقة
النائب علي حسن خليل

النائب علي حسن خليل

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صدر عن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل بيان قال فيه: “أتحفنا رئيس “حركة الإستقلال” ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية”.

وأضاف: “كان الأجدى به أن يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري ولكن عصبيته كشفته أمام جميع اللبنانيين وكشفت أي مشروع مرشح للرئاسة هو. و”للمعجزة” نقول نتفهم شعورك بعدما أيقنت أنك تحوّلت إلى أنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك”.

وتابع قائلًا: “أما الاستثمار بدماء الرئيس الشهيد رينه معوض من قبلك، عبر الزج بإسمه في بيانك غير المحترم، فهو أمر أقل ما يقال عنه إنه معيب، ولكن ذلك ليس مستغربًا منك.. لأنك تعيش عقدة تكوينك السياسي الذي يعرف الناس دور عائلتك فيه، في النيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على مساحة المصالح والصفقات التي جعلت منك ما أنت عليه.

أما إتهامك لحركة سياسية هي حركة “أمل” قدمت آلاف الشهداء في سبيل لبنان خلال كل المراحل فمردود عليك… والشبهة كل الشبهة هي في الفساد وسرقة أموال ممولي حركتك وجمعياتك بإسم الشعب اللبناني… رحم الله الرئيس الشهيد رينيه معوض… و”يلي خلف مات”.

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