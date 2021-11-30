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خليل يوقع إعلاماً عن مهلة الاعفاء من الغرامات

30 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2021 1:18 مساءً
يوسف خليل

يوسف خليل

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وقّع وزير المالية يوسف خليل إعلاماً يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد المتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021.

وجاء في الإعلام ما يلي:

“إن 31/12/2021 هو المهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021.

في حال التأخر عن التسديد إلى ما بعد التاريخ المبين أعلاه، تفرض عليهم اعتباراً من 1/1/2022 غرامة بمعدل 1.5% شهرياً عن الضرائب التي تقتطع عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، و1% شهرياً عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل المبالغ المقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولم يتم تسديده.

يتوجب الإلتزام بتسديد الأقساط بعد 31/12/2021 بتاريخ استحقاقها تلافياً لاستحقاق كامل المبلغ المقسط”.

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