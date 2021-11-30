خليل يوقع إعلاماً عن مهلة الاعفاء من الغرامات

وقّع وزير المالية يوسف خليل إعلاماً يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد المتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021.

وجاء في الإعلام ما يلي:

“إن 31/12/2021 هو المهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021.

في حال التأخر عن التسديد إلى ما بعد التاريخ المبين أعلاه، تفرض عليهم اعتباراً من 1/1/2022 غرامة بمعدل 1.5% شهرياً عن الضرائب التي تقتطع عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، و1% شهرياً عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل المبالغ المقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولم يتم تسديده.

يتوجب الإلتزام بتسديد الأقساط بعد 31/12/2021 بتاريخ استحقاقها تلافياً لاستحقاق كامل المبلغ المقسط”.