خليل يخرج عن صمته: يريدون رئيس على قياس تيّارهم

رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل في أوّل ردّ سياسي مباشر على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، خلال افتتاح فرع الجامعة الإسلامية في برج البراجنة: “نقول لأصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل أيام عن أنهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم أو حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين إليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من أجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة أو حزب أو تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من أجل حفظ المصالح الخاصة”.

وأضاف خليل: “نعرف كيف أديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والإدارات وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هولاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن. وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً ولن نقف أمام هرطقات، نحن نريد أن نستثمر إيجابا كل المحطات وآخرها يوم التنقيب عن النفط في مياهنا. كل الناس تعرف بحق من هو صاحب الفضل في إطلاق القانون وفي العمل من أجل انجازه والدفع في اتجاه تأمين الظروف التي سمحت بإقراره بأفضل صورة، نحن دعاة إنجاز ملفات وليس تحريض”.