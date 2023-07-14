"خماسية باريس"... ورقة عمل تنظم آلية عملها وخطة للحل

يجتمع ممثلو خماسية باريس بكامل اعضائهم للمرة الثانية في الدوحة بعد الاجتماع الاول في باريس في 6 شباط. ويشارك المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لو دريان في الاجتماع ويطلع المشاركين على نتائج الجولة الاولى من المحادثات التي اجراها مع القيادات اللبنانية.

وينقل مسؤول سابق عن اوساط الخماسية ان المجتمعين سيناقشون ورقة لتنظيم الية عمل الخماسية بعد تباين في وجهات النظر بين الاعضاء برز في اجتماع باريس. كما ستؤيد الخماسية مهمة لو دريان وقد تم وضع خطة للحل يزود بها لو دريان قبل عودته الى لبنان.

وطوال الفترة بين الاجتماعين كان التواصل مستمرا بين المعنيين بحسب ما يقول مسؤول سابق مؤكدا ان سيكون للخماسية دور لاحقا مع نضوج التسوية في المنطقة.