خمسة عوامل أساسية تساهم في استقرار سعر صرف الدولار!

كشف الخبير الاقتصادي أنطوان فرح عن وجود خمسة عوامل أساسية تساهم في استقرار سعر الصرف في السوق.

ولفت فرح إلى أن العوامل هي التالية:

أولا: في شهر تموز مصرف لبنان ضخ كمية كبيرة من الدولارات وبالتالي اصبح لدينا وفرة من الدولارات في السوق، والعامل الثاني ان أصبح لدينا دولرة للدولار في جميع القطاعات وبالتالي أصبحت الحاجة لليرة أقل”.

وعن العامل الثالث أشار فرح في حديث لـvdlnews ان في موسم السياحة شهدنا ضخا للدولار من قبل السواح ولا زلنا نستفيد منها حتى اليوم”.

وأضاف: “العامل الرابع هو ان هناك تنسيق لصيق وكبير بين مصرف لبنان ووزارة المالية للمحافظة على حجم الكتلة النقدية وعدم طباعة عملة”.

وتابع: “العامل الخامس ان مصرف لبنان يتدخل بطريقة من دون ان يسجل خسائر”.

وأعلن فرح أن “هذا الوضع ممكن ان يصمد الى فترة معينة واذا ظل الوضع على ما هو عليه إلى أن تعود الليرة لتتعرض لضغوطات ويبدأ سعر الصرف بالتحرك مجددا”.