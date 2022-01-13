الخميس 10 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 13 يناير 2022 |
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“خميس الغضب” يشعل الدولار الأسود

منذ 37 دقيقة
الدولار

الدولار

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تراوح دولار السوق السوداء اليوم الخميس ما بين الـ31500 ليرة لبنانية  للشراء و31450 ليرة لبنانية للبيع.

وتشهد السوق اللبنانية ارتفاعاً مطرداً بسعر دولار السوق السوداء متأثراً بالأوضاع السياسية، والجمود الحكومي، والخلافات الكبيرة بين الأفرقاء السياسيين.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 15 % من قيمتها منذ بداية العام مما زاد الضغط على المواطنين بعد أكثر من عامين من أزمة عصفت بالبلاد وأدت إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر وتأجيج المظاهرات.

وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

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