الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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خواجة: قرار البرلمان الأوروبيّ حول النزوح "وقح"

منذ 13 دقيقة
محمد خواجة

محمد خواجة

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اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ أقلّ ما يقال عن قرار البرلمان الأوروبي تجاه النزوح السوري أنّه وقح وفظٌ.

وأضاف خواجة، مشيرًا إلى أنّ القرار الأوروبيّ يُعبر عن ذهنية استعمارية بالتعاطي مع سيادة دولة مستقلة، وعلينا كلبنانيين تنحية الخلافات جانبًا، ورفع الصوت برفض موقف دول الانتداب الجديد، وآن الآوان كي نتعاطى مع الآخرين من موقع الندّية والكرامة الوطنية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب الفرنسي البارز تيري مارياني أنّ “البرلمان الأوروبي صوّت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.

 

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