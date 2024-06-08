خواجة: لو الاسرائيلي قادر على خوض حرب كبيرة على لبنان لكان انتصر في غزة

استبعد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة اتساع رقعة الحرب أكثر، موضحاً أن “لو الاسرائيلي قادر على خوض حرب كبيرة على لبنان، لكان انتصر في غزة، ولكنه أثبت عن فشل ذريع”.

وفي حديث لبرنامج “أحداث في حديث” عبر “صوت كل لبنان”، رأى خواجة أنه “عندما يُكثِر الجانب الإسرائيلي من تهديداته، فإنه يفكر ألف مرّة قبل تنفيذها والولايات المتحدة غير موافقة على شن حرب على لبنان”.

وفي الأمن أيضا، اعتبر خواجة أن “الهجوم على السفارة الأميركية فعل انتحاري لا لزوم له والجماعات المتطرفة كداعش وسواها لم يتعاطفوا مع غزة إطلاقًا، وهم على المقلب الآخر من الصراع وهم إلى جانب أميركا”.

رئاسيّاً، اعتبر خواجة أن “اللبنانيين هم من ضيّع الوقت والفرص منذ اليوم الأول، وكلّ المبادرات الداخلية أو الخارجية تعني ضمنا التحاور، فلماذا إذاً رفض الحوار؟”.

وأكد خواجة أن “لو مهما تعددت المبادرات فلن تأتي أي مبادرة علمية ومنطقية كمبادرة الرئيس بري”، مشددا على أنه “لو تجاوب معها الفرقاء لكنّا انتخبنا رئيسا في غضون عشرة أيام”.