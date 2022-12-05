خوري: الجلسة غير دستورية!

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن “لبنان امام واقع لم يشهده من قبل ونحن امام 3 محطات: الأولى حكومة معتبرة بشبه المستقيلة والثانية خلو في سدة رئاسة الجمهورية والثالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب”.

وقال خوري في حديث للـLBCI “هذه الجلسة غير دستورية بالاضافة الى ان ما اتفق عليه ضمن اطار حكومة تصريف الاعمال تصرف الاعمال ضمن النطاق الضيق الا في الحالات الملحة جدا جدا وطارئة جداً”.

وكانت بدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 16 وزيراً من بينهم الوزيران هيكتور الحجار وجورج بوشكيان.

وأفادت معلومات “النهار” بأن مجلس الوزراء سيناقش آليات التعامل مع الاستحقاقات الضروريّة والداهمة التي تمسّ بحياة المواطن، للفترة اللاحقة من دون اجتماع الحكومة بسبب العوائق الدستوريّة والسياسيّة.

وعلى الرغم من مقاطعته جلسة مجلس الوزراء، حضر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى السرايا الحكومية، وقال للصحافيين: “أتيت لأكرّر من داخل الجلسة موقفنا الذي اتخذناه أمس”.